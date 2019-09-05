Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 2:14

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Морган Ортагус ответила на обвинения главы МИД Ирана, перефразировав его же сообщение.

"Не справившись с пиратством, Иран прибегает к откровенному шантажу - доставьте нам $15 млрд или мы продолжим наши ядерные разработки. Звучит очень похоже на угрозы, которые Иран сделал пару месяцев назад. Это превращается в закономерность ", - написала Ортагус в своем твиттере.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере написал: "Не справившись с пиратством, США прибегают к откровенному шантажу - доставьте нам иранскую нефть и получите несколько миллионов долларов или получите санкции. Это больше похоже на приглашение Овального кабинета, которое я получил несколько недель назад. Это превращается в закономерность".

Издание Financial Times сообщило, что 26 августа спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил капитану судна Adrian Darya (Grace 1) Акилешу Кумару, несколько миллионов долларов за то, чтобы тот "сдал" судно Вашингтону. Отмечается, что с аналогичным предложением Хук обратился к десяткам капитанов морских судов.

Танкер Grace 1 задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда британская сторона сообщила о том, что Тегеран якобы письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию. В Тегеране эту информацию опровергли.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Вашингтон предупредил страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расценена как поддержка террористической организации.

В начале августа в Тегеране подтвердили, что США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа после того, когда он, находясь в США, отклонил приглашение президента Дональда Трампа к личной встрече.

Сам Зариф сказал New Yorker magazine, что не захотел встречаться, поскольку результатом встречи могло быть только двухстраничное заявление по итогам и фотография.

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