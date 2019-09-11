Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:28

Берлин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции датский политик Маргрете Вестагер заявила, что необходимости в газопроводе Nord Stream 2 нет.

"Постройка другого газопровода вдоль Nord Stream 1 не имеет смысла", - заявила Вестагер в интервью немецкой газете "Ди Цайт", выдержки из которого цитирует Bloomberg.

По словам Вестагер, Nord Stream 2 это "не европейский проект".

Примечательно, что Вестагер - датский политик, а разрешение на прокладку газопровода в настоящее время отсутствует только со стороны Дании.

Ранее компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен по двум ниткам на 1855 км - это 75% от общей протяженности двух ниток.

Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

1тф аю де

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