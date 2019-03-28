Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 13:54

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла призвал избегать любых поводов для дополнительной эскалации положения в Венесуэле в связи с сообщениями о присутствии российских военнослужащих в этой стране.

"Ситуация достаточно поляризованная, напряженная. Любой жест, способный развязать эскалацию, только создаст препятствия для возвращения Венесуэлы на путь демократии", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Будем продолжать работать для мирного политического решения в Венесуэле с помощью Международной контактной группы, в частности, ее сегодняшнего совещания", - сказал представитель Еврокомиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России. "Там есть военные эксперты, которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что российские специалисты находятся в Венесуэле "открыто и транспарентно, никто ничего не скрывает".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. "Россия должна уйти", - сказал он.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Со своей стороны директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов заявил "Интерфаксу", что Москва помогает Каракасу поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники.

"Вокруг Венесуэлы тоже непростая обстановка, поэтому Венесуэле необходимо поддерживать достаточный уровень боеготовности той техники российского производства, которая закуплена и нуждается в поддержке - обслуживание, ремонт и модернизация. Такая работа, безусловно, ведется, и это правильно", - сказал он на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

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