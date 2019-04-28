Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 16:16

Берлин. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Член Европейской комиссии, ответственный за вопросы бюджета, Гюнтер Эттингер считает, что в Еврокомиссии перед стартом работы газопровода Nord Stream 2 будут новые дебаты, но уверен, что остановить проект уже не удастся.

Такое мнение он высказал в интервью газетам немецкой медиагруппы "Функе".

"Я ожидаю кое-каких интересных дебатов перед тем, как газопровод в 2020 году начнет работу", - сказал он.

По словам Г.Эттингера, сдача в эксплуатацию газопровода станет возможной тогда, когда вступят в силу новые расширенные правила внутреннего рынка Евросоюза. При этом любое решение немецкого газового регулятора - Федерального сетевого агентства - будет перепроверяться в Европейской комиссии.

"Строительство Nord Stream 2 идет полным ходом. Речь не может идти о том, чтобы остановить проект", - сказал он.

В середине апреля совет ЕС утвердил европейскую газовую директиву в новой редакции, в перспективе охватывающей Nord Stream 2.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока - 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

1тф ВВ

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