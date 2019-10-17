Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 10:45

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Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный чиновник ЕС признал, что не готов пока обстоятельно проинформировать журналистов о состоянии дел с возможным заключением соглашения по Brexit.

"Мы ожидали, что дадим вам полную картину, но мы в (Европейском) совете все еще не получили текст соглашения", - обрисовал он ситуацию на утро четверга, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой дня саммита ЕС, открывающегося в четверг в Брюсселе,

Накануне пресс-служба совета не смогла провести обычный перед саммитами ЕС предварительный брифинг для аккредитованных при институтах Евросоюза журналистов по той же причине. Переговоры по Brexit все еще не завершены.

При этом он обратил внимание на то, что даже в случае заключения соглашения в ходе нынешнего Европейского совета едва ли удастся провести его ратификацию к 31 октября.

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