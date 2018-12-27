Представитель Израиля подтвердил авиаудар в районе Дамаска - СМИ

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 8:03

Иерусалим. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Представитель служб безопасности Израиля в разговоре с Associated Press подтвердил, что самолеты ВВС страны ранее нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии в районе Дамаска.

При этом агентство уточняет, что представитель служб безопасности говорил на условиях анонимности. Израильские военные это событие не прокомментировали.

По словам источника, израильские самолеты атаковали в основном склады и транспортно-логистические объекты, используемые Ираном для передачи вооружения ливанской шиитской группировке "Хезболла".

Представитель Израиля отметил, что авиационные атаки были совершены в трех районах во вторник вечером и среду утром.

Накануне представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что шесть израильских самолетов F-16 участвовали в атаке на сирийские объекты, и это, по его словам, создало прямую угрозу двум гражданским самолетам.

Однако в свою очередь представитель израильской стороны подчеркнул, что угрозу гражданским самолетам создали сирийские системы противовоздушной обороны, так как именно они выпустили 30 ракет в ответ на авиационную атаку.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на утверждения российской стороны, иранский военный контингент дислоцирован в районе Сирии, менее чем в 30 км от границы Израиля.

1кю аю де

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