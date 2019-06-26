Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:54

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать по существу на вопрос "Интерфакса", приедет ли канцлер Ангела Меркель на форум "Петербургский диалог".

"Как вы знаете, о мероприятиях канцлера на определенную неделю мы всегда сообщаем в пятницу накануне",- сказал Зайберт.

В свою очередь похожий ответ дал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер - на вопрос агентства о том, примет ли в мероприятии участие глава МИД ФРГ Хайко Маас, Бургер сказал: "Ничего пока не могу сказать".

В марте газета "Райнише пост" сообщала, что Меркель и Путин впервые после крымского кризиса могут принять участие в форуме.

Российско-германский форум "Петербургский диалог" пройдет 18-20 июля в Бонне.

1тф др

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