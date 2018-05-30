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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 22:13 30.05.2018 - 22:13

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич заявила, что в ЕС следят за действиями украинских властей в связи с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"С облегчением узнали, что г-н Бабченко жив. Мы следим за действиями украинских властей и с нетерпением ждем дальнейших подробностей по этому делу", - написала она вечером в среду в "Твиттере".

Ранее в тот же день представитель Ф.Могерини распространила заявление, в котором говорилось: "Европейский союз выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста Аркадия Бабченко, который был убит у себя дома в Киеве 29 мая".

В документе подчеркивалось, что каждый раз, "когда голос свободы насильственно заставляют замолчать, это рискует подорвать демократию", и содержалось требование "быстрого и прозрачного расследования". Но вечером коммюнике было удалено с сайта Европейской внешнеполитической службы.

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