Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 14:45

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Самолеты трех стран НАТО поднимались на сопровождение самолетов ВКС России над Черным морем, сообщила в четверг в своем твиттере представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Самолеты ВВС Румынии, Болгарии и Турции поднимались на этой неделе, когда российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО", - написала она.

Лунгеску привела данные штаба верховного главного командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, согласно которым самолеты воздушного патрулирования НАТО из Румынии, Болгарии и Турции были подняты во вторник ввиду "российской активности близ воздушного пространства НАТО".

Первоначально два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии поднимались на сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-22 и двух истребителей Су-27, которые двигались в направлении воздушного пространства Румынии.

Затем, согласно данным штаба, при приближении к воздушному пространству Болгарии и Турции за российскими самолетами наблюдали истребители МиГ-29 ВВС Болгарии и F-16 турецких ВВС.

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