Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 13:18

Брюссель. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир позитивно оценил освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и призвал освободить всех журналистов в регионе ОБСЕ.

"Приветствую досудебное освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского сегодня в Киеве", - написал французский дипломат в своем твиттере.

Дезир напомнил, что "неоднократно призывал освободить Вышинского".

"Я призываю освободить всех содержащихся под стражей журналистов и писателей в регионе ОБСЕ, в том числе Сущенко и Сенцова в России", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Роман Сущенко, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Летом прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.

1ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!