Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:28

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник выступила с призывом к Москве и Киеву использовать обмен удерживаемыми лицами для того, чтобы положить конец конфликту на Украине.

"Я хочу отметить большой прогресс - соглашение об освобождении пленных на Украине и в России в субботу, - сказала Бачелет, выступая в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека. - В этой связи я призываю все стороны использовать этот момент для того, чтобы закончить конфликт на востоке Украины".

В субботу в аэропорту "Внуково" приземлился самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находились россияне - участники обмена, а в киевском аэропорту "Борисполь" практически одновременно совершил посадку борт с гражданами Украины.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам человека в России Татьяны Москальковой, Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!