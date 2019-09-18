Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 2:25

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший министр обороны Израиля, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что считает формирование коалиционного правительства с участием его партии единственным возможным вариантом.

"Есть только один вариант - либеральное правительство национального единства, состоящее из "Ликуда", "Кахоль лаван" и "Наш дом Израиль", - сказал он.

По итогам экзит-полов состоявшихся в Израиле во вторник выборов в Кнессет (парламент Израиля), левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 54-58 мест, правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 54-57 мест.

По информации местных СМИ, от восьми до 10 мест в Кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

1гк ад

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