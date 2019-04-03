Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:39

Берлин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Объективного и быстрого расследования дела российского режиссера Кирилла Серебренникова ждет уполномоченная федерального правительства по вопросам прав человека и гуманитарной помощи при МИД ФРГ Бэрбель Кофлер.

"Я снова жду объективного, честного, быстрого и прозрачного процесса, который не оставит сомнений в соблюдении правовых норм", - говорится в ее заявлении, поступившем в среду в "Интерфакс".

Накануне Мещанский суд Москвы до 3 июля продлил срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", обвиняемому по делу "Седьмой студии".

По словам Б.Кофлер, она "вновь разочарована" тем, что К.Серебренникову, который находится под домашним арестом уже более полутора лет, продлили заключение.

"Такой срок при условии имеющихся обвинений я считаю совершенно неадекватным", - сказала она.

По словам Б.Кофлер, дело К.Серебренникова очень важно для германо-российского культурного сотрудничества.

1тф ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!