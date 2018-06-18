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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 3:55 18.06.2018 - 03:55

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура) опроверг сообщения о том, что самолеты коалиции нанесли удар по позициям сирийских правительственных войск в районе города Абу-Камаля в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщила британская Daily Telegraph.

"Ни один из членов руководимой США коалиции не наносил ударов вблизи Абу-Камаля", заявил представитель коалиции.

Как сообщило ранее сирийское информационное агентство САНА, самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли в провинции Дейр-Эз-Зор удар по позициям сирийской армии.

"Авиация международной коалиции, возглавляемой США, бомбила позиции наших военных в поселении Аль-Хари к юго-востоку от Абу-Камаля, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

1гк гс

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