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*** Поступают данные о гибели 40 бойцов "Хезболлы"

(дополненная версия сообщения от 4:55, добавлена информация о жертвах удара)

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура) опроверг сообщения о том, что самолеты коалиции нанесли удар по позициям сирийских правительственных войск в районе города Абу-Камаля в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщила британская Daily Telegraph.

"Ни один из членов руководимой США коалиции не наносил ударов вблизи Абу-Камаля", заявил представитель коалиции.

Как сообщило ранее сирийское информационное агентство САНА, самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли в провинции Дейр-Эз-Зор удар по позициям сирийской армии.

"Авиация международной коалиции, возглавляемой США, бомбила позиции наших военных в поселении Аль-Хари к юго-востоку от Абу-Камаля, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

По информации близких к сирийской оппозиции активистов удары привели к гибели примерно 40 бойцов поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла". При этом они подчеркивают, что не знают, самолеты ВВС какой страны провели удары.

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Интерфакс