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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 20:56 30.05.2018 - 20:56

Сеул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-председатель северокорейского Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль прибыл в среду в Нью-Йорк, передает агентство "Ренхап".

По данным агентства, Ким Ён Чхоль прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, став, таким образом, наиболее высокопоставленным представителем КНДР, который посетил США с 2000 года.

Первой рабочей встречей Ким Ён Чхоля в США станут переговоры с госсекретарем Майком Помпео, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали саммита США-КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Дональда Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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