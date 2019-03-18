Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 11:19

Гонконг. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель Южной Кореи по вопросам безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов во вторник встретятся в Санкт-Петербурге и обсудят итоги ханойского саммита США-КНДР, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Я думаю, что в данный момент важно проводить тесные консультации, объединить усилия и решить проблему (КНДР - ИФ)", - цитирует Уай-Ти-Эн слова Ли До Хуна, сказанные перед вылетом в Россию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

1аю во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!