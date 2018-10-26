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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:19 26.10.2018 - 12:19

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирии препятствует формированию Конституционной Комиссии, в оппозиции пока не видят "света в конце туннеля" по этому вопросу, заявил глава сирийской оппозиционной комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"Сейчас идёт работа по созданию Конституционной Комиссии, куда должны войти представители и оппозиции. Режим ставит все новые препятствия на пути создания этого комитета. Пока мы не видим света в конце туннеля", - сказал он на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По его словам, правительство Сирии настаивает на редактировании существующей конституции, а не создании новой.

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