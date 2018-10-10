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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:32 10.10.2018 - 16:32

Баку. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) гарантирует энергетическую безопасность Европы, считает советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Такие проекты, как ЮГК, служат развитию и укреплению связей между странами. Считаю, что ЮГК гарантирует энергетическую безопасность Европы и играет важную роль в этом вопросе", - сказал Дж.Кент на брифинге в среду в Баку.

По его словам, в ходе визита в Азербайджан он провел встречи с руководством страны, бизнес-кругами, гражданским обществом. "Цель визита в Азербайджан и проведение здесь встреч - это развитие двусторонних отношений. Все хотят активного развития отношений между Баку и Вашингтоном. Мы, в свою очередь, хотим видеть Азербайджан процветающим и безопасным", - отметил он.

Дж.Кент подчеркнул, что в ходе встреч обсуждались также вопросы защиты прав человека и обеспечения фундаментальных свобод. "Обеспечение фундаментальных принципов дает толчок развитию демократического общества", - добавил он.

Представитель Госдепа также высоко оценил вклад Баку в обеспечение региональной безопасности и в этой связи отметил миротворческую роль Азербайджана в миссии в Афганистане. "Азербайджан играет важную роль в решении внутренних проблем Афганистана", - сказал Дж.Кент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Аз ан

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