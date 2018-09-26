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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 4:08 26.09.2018 - 04:08

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что стремление к развитию торгово-экономического сотрудничества с Ираном в обход американских санкций может дать негативный эффект.

"Попытки обойти санкции США является контрпродуктивными, поскольку они обеспечивают поступление доходов режиму. Это способствует тому, чтобы Иран сохранял статус террористического государства номер один", - завил он журналистам на брифинге, комментируя совместное заявление "пятерки" по Ирану, принятое накануне.

Как сообщалось, пять стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) на полях сессии Генассамблеи ООН договорились о создании механизма противодействия санкционным ограничениям США против Ирана.

Б.Хук отметил, что Вашингтон продолжает "тесно работать" с европейскими партнерами по этой теме.

В то же время намеченное на 4 ноября введение санкций против нефтяного сектора Ирана и стран, импортирующих иранские углеводороды, состоится только после того, как США будут уверены, что это не повлечет повышения цен на нефть.

"До ведения санкций мы убедимся, что на мировом рынке нефти существует достаточно предложений", - сказал спецпредставитель.

1гк жг

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