Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 13:37

Братислава. 5 декабря. ИТНЕРФАКС - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в четверг заявил, что Россия пренебрегает обязательствами, взятыми на себя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Обстановка европейской безопасности страдает от недоверия и конфликтов. Это является результатом действий одной из стран-участниц ОБСЕ, которая нарушает основные принципы этой организации на протяжении десятилетий - России", - заявил Рикер на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Он отметил, что Россия не может иметь в ОБСЕ "хорошую репутацию", "отказывается принять основные меры по обеспечению безопасности".

Американский дипломат также обрушился с критикой на Россию из-за ее политики в отношении Украины и призвал Москву к исполнению минских договоренностей.

"С 2014 года жертвами продолжающейся российской агрессии стали более 13 тыс. граждан Украины, более миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома", - заявил Рикер.

"Мы снова призываем Россию к исполнению минских соглашений от 2014-2015 гг. и сдерживанию ничем не спровоцированной агрессии против мирного соседа", - добавил он.

Кроме того, Рикер подчеркнул, что "народ Молдавии до сих пор ждет, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, которые были обозначены 20 лет назад в Стамбуле". Он также отметил, что "Россия продолжает наращивать военное присутствие ... в Грузии без согласия грузинского правительства".

Накануне Рикер провел встречи в Киеве с сотрудниками посольства США и представителями украинских властей.

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