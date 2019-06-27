Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 17:31

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн считает, что политический процесс в Сирии, инициированный астанинской группой, потерпел поражение.

"Совет (СБ ООН) должен отдавать отчет в том, что политический процесс астанинской группы провалился. Семнадцать месяцев после начала переговоров по формированию конституционного комитета в Сочи, пришло время признать, что не только прогресс затормозился, но, кажется, он (прогресс) остается недостижимым, так как (сирийский) режим хочет, чтобы он был недостижим", - сказал Коэн в четверг на заседании СБ ООН.

Он отметил, что "Россия и Сирия дали заверения поддерживать режим прекращения огня, соглашения по примирению и продвижение политического процесса, но эти заверения неоднократно нарушались и не принимались во внимание".

"Отсутствие политического процесса продолжает подвергать риску жизни гражданских лиц", - подчеркнул Коэн.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!