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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:16 27.06.2018 - 21:16

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ООН из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках конференции глав контртеррористических ведомств стран ООН, сообщает в среду миссия США при ООН.

Н.Хейли связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России.

"Возмутительно, что новое Контртеррористическое управление ООН предпочитает сделать блокировку участия гражданского общества своим первым значительным решением. Нет приемлемого объяснения тому, что ООН попыталась цензурировать эту конференцию, кроме той, что она уступила политическому давлению со стороны горстки бесчестных стран, которым нет доверия в вопросе борьбы с терроризмом - таким как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничение доступа и помеха участию гражданского общества - норма", - заявила Н.Хейли.

Н.Хейли также добавила, что США понизит "уровень своего представительства на конференции".

Ранее СМИ сообщали, что США приняли решение не выделять $2 млн для Контртеррористического управления ООН из-за того, что глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков принял решение закрыть часть мероприятий конференции для представителей неправительственных групп.

Конференция ООН на высшем уровне глав контртеррористических ведомств, которая пройдет впервые, состоится в конце июля в Нью-Йорке.

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