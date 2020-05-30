Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 3:51

Гонконг. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американская торговая палата в Гонконге заявила, что намерения президента США Дональда Трампа лишить город его особого статуса - это "печальный день" для глобального финансового центра.

"Это эмоциональный момент для американцев в Гонконге, и компаниям, и членам семей сотрудников потребуется некоторое время, чтобы переварить последствия", - говорится в распространенном заявлении председателя палаты в Гонконге Тары Джозеф.

Она отметила: "У многих из нас и у меня есть глубокие связи с этим городом и с его жителями. Мы любим Гонконг, и это печальный день", - и добавила, что палата будет продолжать работать со своими членами, чтобы сохранить статус Гонконга как жизненно важного делового центра.

Сессия Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняла резолюцию о подготовке закона по безопасности в Гонконге, чтобы пресечь беспорядки, призывы к независимости, иностранное вмешательство. По мнению западных аналитиков, этот закон поставит под угрозу свободы населения города.

Трамп заявил в связи с этим, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестанет быть обособленной составляющей КНР.

Он пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)", и Пекин "заменил свое обещание следовать принципу "одна страна, две системы" на принцип "одна страна, одна система"".

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, отметив, что это касается, в частности, торговли и соглашений об экстрадиции.

Трамп добавил, что США также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга".

"Наши действия будут решительными и значительными", - подчеркнул американский президент.

В настоящее время в Гонконге работают более 1,3 тыс. американских компаний, которые обеспечивают около 100 тыс. рабочих мест для населения города.

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