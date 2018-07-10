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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 8:59 10.07.2018 - 08:59

Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Директор департамента МИД Южной Кореи по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной программы Ли До Хун отправится на этой неделе в США для проведения консультаций по КНДР, передает во вторник телеканал Уай-Ти-Эн.

"Будут проведены консультации на рабочем уровне по денуклеаризации полуострова и установлению мира на основе результатов поездки госсекретаря (США) Майка Помпео в Пхеньян на прошлой неделе", - приводит телеканал заявление МИД Южной Кореи.

В рамках поездки 11-14 июля Ли До Хун проведет переговоры с рядом американских высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Алекс Вонг и директор восточноазиатских программ Совета национальной безопасности Мэтью Поттингер.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

1кю ар

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