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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 10:14 12.06.2018 - 10:14

Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отказался в ответ на просьбу журналистов прокомментировать итоги первого саммита США-КНДР до получения разъяснений со стороны Вашингтона.

"Я хотел бы воздержаться от того, чтобы оценивать результаты состоявшейся сегодня встречи", - сказал он на брифинге во вторник.

Чиновник сказал, что Япония рассчитывает сначала получить разъяснения американской стороны.

Он, вместе с тем, отметил, что Токио надеется, что КНДР в будущем будет поступать как "ответственный член мирового сообщества".

Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына завершилась в Сингапуре подписанием итогового документа, в котором Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались обеспечить ее безопасность.

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