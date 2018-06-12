Представитель японского правительства не решился дать оценку первому саммиту США-КНДР
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Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отказался в ответ на просьбу журналистов прокомментировать итоги первого саммита США-КНДР до получения разъяснений со стороны Вашингтона.
"Я хотел бы воздержаться от того, чтобы оценивать результаты состоявшейся сегодня встречи", - сказал он на брифинге во вторник.
Чиновник сказал, что Япония рассчитывает сначала получить разъяснения американской стороны.
Он, вместе с тем, отметил, что Токио надеется, что КНДР в будущем будет поступать как "ответственный член мирового сообщества".
Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына завершилась в Сингапуре подписанием итогового документа, в котором Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались обеспечить ее безопасность.
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Интерфакс