Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:12

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама вполне мог добиться смены власти в Сирии, но не воспользовался этой возможностью.

"В предыдущей администрации США говорили, что Асад должен уйти. И они имели возможность добиться этого, но не добились", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

Трамп пояснил, что Обама, в частности, не реагировал на случаи предполагаемого применения Дамаском химоружия. "А я отреагировал на такие вещи, использовав для этого (для обстрела Сирии - ИФ) 58 ракет "Томагавк", - напомнил он.

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