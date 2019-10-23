Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама вполне мог добиться смены власти в Сирии, но не воспользовался этой возможностью.
"В предыдущей администрации США говорили, что Асад должен уйти. И они имели возможность добиться этого, но не добились", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.
Трамп пояснил, что Обама, в частности, не реагировал на случаи предполагаемого применения Дамаском химоружия. "А я отреагировал на такие вещи, использовав для этого (для обстрела Сирии - ИФ) 58 ракет "Томагавк", - напомнил он.
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