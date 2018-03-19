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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 10:37 19.03.2018 - 10:37

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты должны дать заключение по делу отравления экс-сотрудника Сергея Скрипаля, прежде чем говорить о мерах в отношении России, заявила в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем говорить об обвинениях, и высказывать суждения. Эксперты из ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) должны разобраться в деле", - сказала она в преддверии заседания глав МИД ЕС.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения.

кю ар

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