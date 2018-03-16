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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:36 16.03.2018 - 11:36

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент греческого футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди в пятницу должен дать показания прокурору в связи с выдвижением против него обвинений после того, как выбежал на поле с пистолетом в кобуре и направился к главному арбитру, сообщила газета "Гардиан".

Ранее бизнесмену было предъявлено обвинение в нарушении регламента футбольного матча, суд выдал ордер на его арест за нарушение спортивных законов. По местным законам, предполагается, что нарушителя должны заключить под стражу на 24 часа. Ожидается, что бизнесмену запретят посещать футбольные стадионы на срок от трех до пяти лет, а также потребуют выплаты штрафа за инцидент в размере не менее 50 тыс. евро.

Ранее на этой неделе И.Саввиди принес извинения болельщикам и мировой общественности из-за инцидента во время матча.

По информации ряда СМИ, во время футбольного матча чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК судья не засчитал гол, забитый игроком ПАОКа. Бизнесмен был так возмущен ситуацией, что выбежал на поле и направился к главному арбитру. При этом на кадрах с матча видно, что у И.Саввиди на поясе висит кобура с пистолетом. В итоге матч был отменен, а команда И.Саввиди получила техническое поражение.

Он объяснил, что его реакция была вызвана "общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК".

И.Саввиди принадлежит группа "Агроком", в которую входит, в том числе, компания "Донской табак". В 2013 году он стал почетным гражданином Греции, в прошлом году приобрел акции греческого частного информационно-развлекательного телеканал а Mega TV, а также три греческие газеты, включая известное печатное издание "Этнос". Также он владеет акциями порта Салоников.

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