Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 13:17

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Конституционный совет Алжира пришел к выводу, что запланированные на 4 июля выборы президента должны состояться позднее, передают в воскресенье западные СМИ.

Новая дата проведения выборов пока не утверждена.

Ранее стало известно, что о желании выдвинуть свои кандидатуры на пост президента заявили лишь два человека, и оба малоизвестны.

Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, а второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию.

Для того, чтобы баллотироваться, их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправлениями и законодателей или 60 тыс. избирателей в более чем половине регионов страны.

СМИ отмечали, что два кандидата вряд ли смогут собрать необходимое количество подписей в их поддержку.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.

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