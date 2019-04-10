Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 19:44

Париж. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах в среду объявил о проведении 4 июля 2019 года президентских выборов, сообщают франкоязычные СМИ.

Во вторник парламент Алжира утвердил председателя верхней палаты парламента А.Бенсалаха на должность временно исполняющего обязанности президента страны. Согласно конституции страны, срок его полномочий - 90 дней, в течение этого периода в Алжире должны быть проведены президентские выборы.

2 апреля после массовых акций протеста бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

В Алжире продолжаются массовые протесты. Алжирцы требуют отстранения от власти всех соратников А.Бутефлики.

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