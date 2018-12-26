Президентские выборы в Афганистане будут перенесены на несколько месяцев - власти

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 14:01

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана приняли решение перенести на несколько месяцев президентские выборы, изначально назначенных на апрель 2019 года, сообщает агентство Associated Press.

Дата выборов будет перенесена на несколько месяцев, однако точная дата пока не назначена.

Решение о переносе выборов связано с необходимостью дополнительного времени, чтобы исправить технические недочеты, которые были выявлены в ходе парламентских выборов в октябре.

Для подготовки выборов следует утвердить списки голосующих и подготовить сотрудников избирательного комитета к работе с новой биометрической системой идентификации, которая разработана для того, чтобы избежать случаев подтасовки и мошенничества, отметили в центральной избирательной комиссии.

В октябре парламентские выборы в Афганистане прошли с сильными задержками, из-за технических осложнений пришлось продлить голосование еще на одни сутки.

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