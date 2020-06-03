Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 11:45

Варшава. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 28 июня, объявила в среду председатель сейма (нижней палаты парламента) Польши Элжбета Витек.

Накануне президент страны Анджей Дуда подписал законопроект о возможности голосования на президентских выборах 2020 года не только традиционно очно, но и через голосование по почте.

Ранее в правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, то 28 июня - это крайняя дата, когда могут быть проведены президентские выборы перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента.

Проведение президентских выборов в Польше изначально было намечено на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В списке 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Анджей Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.

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