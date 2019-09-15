Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 9:48

Париж. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - В Тунисе в воскресенье стартовал первый тур президентских выборов, сообщают французские СМИ.

В стране с утра воскресенья открылись 13 тыс. избирательных участков.

За победу на голосовании борются как кандидаты от исламистских политических движений, так и их противники, причем явного фаворита нет, отмечается в сообщениях.

Среди участников президентской гонки выделяются премьер Юссеф Шахед, и.о. спикера парламента Абдельфаттах Муру, бывший министр обороны Абделькрим Збиди.

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