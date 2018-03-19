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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:38 19.03.2018 - 18:38

*** По его словам, на Финляндию итоги российских президентских выборов "существенно не влияют"

Хельсинки. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что с интересом ожидает следующего шестилетнего президентского срока Владимира Путина.

"Шесть лет - это большой срок. Экономическая ситуация буксует. Ее недостаточно для того, чтобы Россия не отставала от международного развития", - сказал С.Ниинистё в понедельник порталу телерадиовещания Yle.

Он отметил, что не удивлен результатом выборов в России.

"Явной оппозиции в России нет", - пояснил глава государства и напомнил, что в России даже на думских выборах нет оппозиции, аналогичной финской.

С.Ниинистё предположил, что у России появятся поводы для изменений.

"Но итоги российских президентских выборов существенно не влияют на Финляндию", - добавил президент.

***/ мф

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