Президенту Финляндии интересно, каким будет новый срок Путина в условиях экономических проблем и отсутствия оппозиции в России
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*** По его словам, на Финляндию итоги российских президентских выборов "существенно не влияют"
Хельсинки. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) заявил, что с интересом ожидает следующего шестилетнего президентского срока Владимира Путина.
"Шесть лет - это большой срок. Экономическая ситуация буксует. Ее недостаточно для того, чтобы Россия не отставала от международного развития", - сказал С.Ниинистё в понедельник порталу телерадиовещания Yle.
Он отметил, что не удивлен результатом выборов в России.
"Явной оппозиции в России нет", - пояснил глава государства и напомнил, что в России даже на думских выборах нет оппозиции, аналогичной финской.
С.Ниинистё предположил, что у России появятся поводы для изменений.
"Но итоги российских президентских выборов существенно не влияют на Финляндию", - добавил президент.
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Интерфакс