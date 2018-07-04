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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 20:41 04.07.2018 - 20:41

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Петр Порошенко и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примут участие в заседании Североатлантического совета на высшем уровне, которое пройдет в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, говорится в программе саммита, опубликованной штаб-квартирой альянса в среду.

В документе отмечается, что "Совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной" назначено на 12 июля, 8:45 по местному времени (9:45 мск).

Перед началом переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с совместными заявлениями сначала с Г.Маргвелашвили, а затем с П.Порошенко, говорится в программе.

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