Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 10:18

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасана Рухани в ходе трехдневного визита в Ирак провел переговоры с иракским президентом Бархамом Салихом, темой которых, в частности, стало развитие отношений двух стран и ситуация в регионе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Ирана.

"Участники переговоров обсудили ряд региональных вопросов, общие проблемы, борьбу с терроризмом, сотрудничество в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе и налаживание экономического сотрудничества в интересах благосостояния народов региона", - отмечается в заявлении по итогам переговоров.

"Теплый прием Х.Рухани в Ираке демонстрирует глубину тесных отношений между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес", - также говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, стороны также выразили готовность расширять сотрудничество в экономике, здравоохранении, торговле, культуре, науке.

В минувший понедельник Х.Рухани начал первый официальный визит в Ирак.

1бф 1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!