Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасана Рухани в ходе трехдневного визита в Ирак провел переговоры с иракским президентом Бархамом Салихом, темой которых, в частности, стало развитие отношений двух стран и ситуация в регионе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Ирана.
"Участники переговоров обсудили ряд региональных вопросов, общие проблемы, борьбу с терроризмом, сотрудничество в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе и налаживание экономического сотрудничества в интересах благосостояния народов региона", - отмечается в заявлении по итогам переговоров.
"Теплый прием Х.Рухани в Ираке демонстрирует глубину тесных отношений между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес", - также говорится в пресс-релизе.
Согласно заявлению, стороны также выразили готовность расширять сотрудничество в экономике, здравоохранении, торговле, культуре, науке.
В минувший понедельник Х.Рухани начал первый официальный визит в Ирак.
1бф 1аю