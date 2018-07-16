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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 21:31 16.07.2018 - 21:31

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп остались довольны встречей в Хельсинки и ее организацией, считает премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila).

Как сообщил он финляндскому агентству новостей STT, "президенты Дональд Трамп и Владимир Путин остались довольны двусторонней встречей и ее организацией".

Он рассказал, что расходы на организацию встречи берет на себя Финляндия.

Премьер не назвал итоговой стоимости, но сказал, что в конечном итоге вопрос в "улучшении имиджа Финляндии".

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