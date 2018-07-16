Президенты России и США остались довольны организацией встречи в Хельсинки - финский премьер
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп остались довольны встречей в Хельсинки и ее организацией, считает премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipila).
Как сообщил он финляндскому агентству новостей STT, "президенты Дональд Трамп и Владимир Путин остались довольны двусторонней встречей и ее организацией".
Он рассказал, что расходы на организацию встречи берет на себя Финляндия.
Премьер не назвал итоговой стоимости, но сказал, что в конечном итоге вопрос в "улучшении имиджа Финляндии".
ан
Интерфакс