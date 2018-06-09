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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 15:47 09.06.2018 - 15:47

*** В 2018-2020 годах в развитие Улан-баторской железной дороги планируется инвестировать $260 млн

Циндао. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провели в субботу встречу "на полях" саммита ШОС в китайском Циндао.

В начале встречи президент РФ отметил увеличение объема товарооборота с обеих сторон, рот поставок сельхозпродукции, снижение для Монголии тарифов на российскую электроэнергию.

"Хотел бы отметить существенное увеличение потока транзитных грузов, контейнерных перевозок в 2,7 раза по Улан-баторской железной дороге (УБЖД)", - добавил В.Путин.

Подчеркнув, что России и Монголии "есть, над чем работать", он предложил обсудить на встрече планы сотрудничества.

В свою очередь, президент Монголии поздравил российского лидера с прошедшими в РФ в марте президентскими выборами.

Он также затронул тему сотрудничества в транспорте, в частности, напомнив о недавно подписанном российско-монгольском соглашении об условиях транзитных перевозок через УБЖД. "Думаю, это соглашение будет способствовать развитию Монголии", - отметил Х.Баттулга.

Президент РФ, в свою очередь, сообщил, что разрабатывается программа развития УБЖД до 2030 года, и первый этап этой программы на 2018-2020 годы предусматривает инвестиции в размере $260 млн.

В.Путин также выразил надежду на то, что российские и монгольские партнеры в ближайшее время ратифицируют трехстороннее межправсоглашение о сотрудничестве в области автомобильных перевозок. Россия эту процедуру уже провела в прошлом году, напомнил он.

1ни вв

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