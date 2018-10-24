Президенты США И РФ в Париже обсудят возможность полноформатного саммита - Болтон
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*** Приглашение Путину посетить Вашингтон в силе
*** Есть вероятность, что Путин посетит в будущем году Вашингтон, после чего последует ответный визит Трампа в Москву
Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил возможности посещения президентом РФ Владимира Путина Вашингтона в будущем году для проведения полноформатного саммита, после чего последует ответный визит Дональда Трампа в Москву.
"Мы рассчитываем, что (полноформатная встреча - ИФ) будет обсуждаться в Париже, и сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которой будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году. Но обоим лидерам предстоит это обсудить", - заявил Дж.Болтон "Интерфаксу.
Отвечая на вопрос о том, остаётся ли в силе приглашение В.Путину посетить Вашингтон, он сказал: "Да, оно в силе".
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Интерфакс