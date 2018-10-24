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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:08 24.10.2018 - 08:08

*** Приглашение Путину посетить Вашингтон в силе

*** Есть вероятность, что Путин посетит в будущем году Вашингтон, после чего последует ответный визит Трампа в Москву

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил возможности посещения президентом РФ Владимира Путина Вашингтона в будущем году для проведения полноформатного саммита, после чего последует ответный визит Дональда Трампа в Москву.

"Мы рассчитываем, что (полноформатная встреча - ИФ) будет обсуждаться в Париже, и сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которой будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году. Но обоим лидерам предстоит это обсудить", - заявил Дж.Болтон "Интерфаксу.

Отвечая на вопрос о том, остаётся ли в силе приглашение В.Путину посетить Вашингтон, он сказал: "Да, оно в силе".

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