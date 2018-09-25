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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 2:01 25.09.2018 - 02:01

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшейся двухсторонней встречи президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что будут координировать действия по подготовке второго саммита США-КНДР, сообщил Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили планы на второй саммит между президентом Трампом и председателем Кимом (северокорейский руководитель Ким Чен Ын - ИФ), который состоится в недалеком будущем, и договорились тесно координировать следующие шаги в этом направлении", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

В нем также отмечается, что стороны согласились, что следует продолжить оказывать давление на Северную Корею путем "энергичного исполнения" ранее наложенных на Пхеньян санкций.

В то же время, Д.Трамп положительно оценил итоги визита Мун Чжэ Ина в КНДР 18-20 сентября.

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