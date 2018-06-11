Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор накануне встречи Трампа с лидером КНДР

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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 11:56 11.06.2018 - 11:56

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор накануне предстоящего американо-северокорейского саммита, сообщила администрация главы Республики Корея. Содержание незапланированного телефонного разговора не раскрывается. Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп. Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. 1нв пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс