Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 8:34

Гонконг. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре в субботу договорились продолжать диалог по ситуации на Корейском полуострове, которую охарактеризовали как "сложную", информирует агентство "Ренхап".

"Оба лидера сошлись во мнении, что нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове можно охарактеризовать как сложную", - приводит агентство слова пресс-секретаря канцелярии южнокорейского президента Ко Мин Чжун.

"Они согласились с тем, что диалог, направленный на достижение незамедлительных результатов переговоров по денуклеаризации необходимо продолжать", - отметила Ко Мин Чжун.

Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова застопорились после февральской встречи Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, на которой сторонам не удалось подписать какой-либо итоговый документ.

1ар вш

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