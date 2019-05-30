Берлин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии.

Австрийский президент Александр ван дер Беллен объявил о назначении 69-летней Бирляйн в четверг.

Она будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1кю ар

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