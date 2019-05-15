Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 19:55

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и предметными.

"С президентом Путиным мы провели сегодня открытый и предметный разговор. Во многих сферах - культура, наука и экономика - Австрия и Россия ведут хорошее сотрудничество. Качество наших двухсторонних отношений позволяет нам в конструктивном диалоге обсуждать политические вызовы и сложные темы", - написал Ван дер Беллен в своем аккаунте в "Твиттере" по итогам переговоров в Сочи.

При этом, отметил он, Австрия поддерживает единство ЕС и, соответственно, наложенные на РФ санкции.

В числе тем переговоров, отметил политик, была тема прав неправительственных организаций, журналистов и гражданских активистов, а также "религиозных меньшинств и ЛГБТ".

Также на повестке переговоров были последние события в связи с развитием вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, отметил австрийский политик.

"Австрия и ЕС по-прежнему делают ставку на реализацию совместного плана", - отметил он.

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