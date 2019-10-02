Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 11:48

Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен приступил в среду к консультациям с лидерами политических партий по вопросу о формировании правительства по итогам парламентских выборов, сообщает газета "Эстеррайх".

В среду глава государства провел переговоры в своей резиденции Хофбург с экс-канцлером Себастьяном Курцем, чья "Австрийская народная партия" (АНП) финишировала на первом месте на выборах. Встреча продлила около часа.

В дальнейшем президент встретится с представителями остальных партий, которые будут представлены в новом парламенте. Параллельно встречи по вопросу формирования правящей коалиции будет проводить и Курц.

В начале следующей недели Ван дер Беллен и Курц вновь встретятся в резиденции федерального президента, чтобы обсудить итоги переговоров.

АНП Курца выиграла в воскресенье внеочередные парламентские выборы с 37,1% голосов. Второе место получила "Социал-демократическая партия Австрии", которую поддержали 21,7% избирателей, третье - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,1% голосов. За ними расположились партия "Зеленые" - 14%, либеральная NEOS - 7,8%, а также левопопулистская партия "Список Пильца" (JETZT) - 2%.

Австрийское издание "Кронен Цайтунг" отмечает, что наиболее вероятный союз - коалиция между АНП и "Зелеными", которые вместе набирают необходимый 51% голосов в парламенте. Однако между партиями существуют существенные разногласия и, прежде всего, по вопросам, связанным с миграционной политикой.

В свою очередь, лидер партии "Зеленых" Вернер Коглер отметил, что его партия "открыта для переговоров".

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