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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 17:26 01.06.2018 - 17:26

*** Он сообщил, что планирует "лично углубиться" в проблему "Северного потока 2"

Таллин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Австрии Александр ван дер Беллен (Alexander van der Bellen) на предстоящей 5 июня встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен подтвердить верность европейским санкциям против РФ.

"Посмотрим, о чем он готов говорить. Если возникнет, например, тема санкций, то я не сомневаюсь, что Австрия останется верной регуляциям Европейского союза, так как проблемы с аннексией Крыма и положением на востоке Украины по-прежнему витают в воздухе. Что касается Минского соглашения и того, что должны сделать как Украина, так и Россия, то я не вижу там никакого продвижения. Санкции останутся в силе", - заявил А. Ван дер Беллен в пятницу в интервью Эстонскому телевидению.

Что касается проекта "Северный поток 2", то, как отметил президент Австрии, он "рассматривал его как экономический проект между государствами, которые импортируют и экспортируют газ".

"Я до сих пор не видел в новом газопроводе проблемы при условии, что Украине не будет нанесен ущерб. Но должен признать, что мог недооценивать эту проблему. Я должен вновь углубиться в нее, лично. Это не тема, которая затрагивает президента Австрии - я не верю, что могу, например, что-либо подписать", - сказал А. Ван дер Беллен.

Он отметил, что "эта тема может возникнуть" на его переговорах с В.Путиным.

"За день до встречи исполнится годовщина сотрудничества нефтегазовой фирмы OMV (Австрия) и "Газпрома" как экспортера. На протяжении десятилетий у нас с партнером Россией серьезной проблемы не было", - подчеркнул президент Австрии.

А. ван дер Беллен отметил также, что после подписания мирного договора Австрии с Советским Союзом, США, Великобританией и Францией и после того, как их войска были в 1955 году выведены из Австрии, Вена стремились поддерживать диалог со всеми этими государствами, несмотря на краткосрочные проблемы, которые могли возникнуть.

"Это же касается сейчас России", - подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин посетит 5 июня Австрию с рабочим визитом, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской республики Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем. Стороны намерены обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня, отметили в пресс-службе.

На встрече президента России с представителями деловых кругов двух стран будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта - поставок природного газа из СССР в Европу.

Первой западной компанией, заключившей долгосрочный договор на поставку газа из СССР в Европу, стала австрийская компания OMV. Это произошло 1 июня 1968 года.

В 2017 году "Газпром" (MOEX: GAZP) установил исторический рекорд по объему экспорта газа в Австрию - 9,1 млрд куб. м, что на 50,3% превышает показатель 2016 года. С начала 2018 года поставки выросли еще на две трети.

***/ мф

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