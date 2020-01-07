Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 12:12

Берлин. 7 января. ИНТЕРФАКС - Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство во главе с Себастьяном Курцем, сообщают австрийские печатные СМИ.

Курц, принимая присягу, пообещал "защищать климат и границы" Австрии. Он стал канцлером Австрии во второй раз.

СМИ отмечают, что более половины новых министров Австрии - женщины, включая министра обороны Клаудию Таннер. Всем им порядка 30-40 лет.

В сентябре 2019 года партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии. С 2017 по 2019 год 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, однако, после скандала с правыми, Курц решил сформировать коалицию с "зелеными". Многие австрийские СМИ назвали такое партнерство "экзотичным".

Досрочные выборы в стране произошли после того, как австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству Курца из-за скандала вокруг бывшего вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

В мае два издания опубликовали видеозапись, снятую на Ибице в июле 2017 года, где Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера, а правительству Курца был выражен вотум недоверия. В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной-канцлером Австрии.

1эф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!