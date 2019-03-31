Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 1:56

Дубай. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика готовится объявить о своей отставке 2 апреля, сообщает телеканал "Ан -Нахар" со ссылкой на политические источники.

По данным СМИ, А.Бутефлика, который столкнулся с массовыми народными протестами, может объявить о своей отставке во вторник.

Отмечается, что он сделает это в соответствии со статьей 102 Конституции Алжира. Согласно ей, Конституционный совет может объявить А. Бутефлику непригодным к должности или он может подать в отставку.

В субботу начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах вновь выступил за начало процедуры отстранения от власти по состоянию здоровья президента страны Абдельазиза Бутефлики.

Военачальник подтвердил, что по-прежнему выступает за применение положения конституции, позволяющего объявить, что глава государства из-за проблем со здоровьем не способен выполнять свои функции.

Начальник Генштаба Алжира впервые выступил с этим предложением ранее на этой неделе. Его позиция считается принципиально важной, так как генерал до недавних пор считался одним из ближайших соратников А.Бутефлики.

Ранее 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против А.Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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