Этот контент был опубликован 28 декабря 2019 г. 15:04

Париж. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил главой правительства страны Абдельазиза Джаррада, сообщает в субботу алжирское телевидение со ссылкой на коммюнике администрации главы государства.

Джаррад - специалист по политологии. В прошлом работал дипломатом и советником президента Алжира. Теперь ему предстоит сформировать новое правительство страны.

19 декабря 2019 года Теббун, победивший на президентских выборах, приступил к выполнению своих обязанностей. В тот же день подал в отставку прежний премьер-министр Нудеддин Бедуи. Затем обязанности премьера исполнял глава МИД Алжира Сабри Букадум.

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